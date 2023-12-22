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Киев и Варшава согласовали план действий по разблокированию границы
Киев и Варшава согласовали план действий по разблокированию границыhttps://racurs.ua/n190622-kiev-i-varshava-soglasovali-plan-deystviy-po-razblokirovaniu-granicy.htmlРакурс
Мінвідновлення разом з новим керівництвом Мінінфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.
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Зокрема, сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. Наступний етап — перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників.
Питання змін до поточної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюється, — повідомили в українському уряді.
Нагадаємо, що саме відновлення дозволів на перевезення є ключовою вимогою польських блокувальників кордону.
У польському уряді заявили про «прорив» у питанні блокади кордону з Україною.
Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж заявив, що зараз узгоджують останні деталі остаточної домовленості, яка має розв’язати проблему блокади на кордоні з Україною до Різдва.
Ганчарж відвідав Київ у складі польської делегації. Як повідомляє видання Wirtualna Polska, міністр висловив сподівання, що «до Різдва вдасться вирішити проблему».
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