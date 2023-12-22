В клуб украинской Премьер-лиги поступила групповая повестка от ТЦК

https://racurs.ua/n190621-v-klub-ukrainskoy-premer-ligi-postupila-gruppovaya-povestka-ot-tck.html

Ракурс

У футбольний клуб Української прем'єр-ліги «Оболонь» (Київ) надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб.

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Про це повідомила 22 грудня спеціалізована футбольна програма «ТаТоТаке».

Нагадаємо, що чемпіонат України з футболу відновився у серпні 2022 року. Тоді однією з причин відновлення змагань президенти України Володимир Зеленський та Української асоціації футболу Андрій Павелко називали намір відновити «нормальність» та надати громадянам позитивні емоції.