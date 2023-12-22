Три "Гепарда", тягачи и снаряды - Берлин направил новый пакет военной помощи ВСУ

https://racurs.ua/n190620-tri-geparda-tyagachi-i-snaryady-berlin-napravil-novyy-paket-voennoy-pomoschi-vsu.html

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Німеччина відправила в Україну новий пакет допомоги.

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Про це повідомляється на сайті уряду ФРН. 22 грудня перелік оновили.

До нового пакета допомоги увійшли:

три ЗСУ Gepard;

10 БПЛА Vector;

два тягачі HX81

п’ять напівпричепів HX81;

вісім вантажівок Zetros;

дві машини розмінування WiSENT 1 MC;

дві машини прикордонної охорони;

вісім транспортних засобів;

дві системи захисту зв’язку AMPS для гелікоптерів;

боєприпаси для Leopard 2A6;

30 тис. 240 од. 35-мм боєприпасів для Gepard;

2,5 тис. снарядів 155 мм.

25 тис. 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.

Три установки Gepard передано із 20 тис. снарядів до них. Загальна кількість переданих Україні «Гепардів» наразі досягла 52.

Уряд Німеччини зазначає, що загальна вартість німецької військової допомоги Україні 2023 року досягла 5,4 млрд євро.