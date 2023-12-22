Германия полностью заменила российский газ норвежским

https://racurs.ua/n190619-germaniya-polnostu-zamenila-rossiyskiy-gaz-norvejskim.html

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До війни російський «Газпром» забезпечував близько 60% газу, який споживала Німеччина. Торішня зупинка постачання і вибухи на «Північних потоках», зупинка ряду промислових виробництв і економія, до яких були змушені вдатися німці та інші жителі країн ЄС, змусили російських пропагандистів обсипати їх глузування.

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У результаті Німеччина навчилася обходитися без російського газу, і ті ж 60% його постачання тепер забезпечує демократична країна — Норвегія, пише The Moscow Times.

Найбільший виробник газу в Європі Норвегія стала головним постачальником Німеччини відразу після відходу Газпрому. Відтоді сторони уклали ще кілька угод

Цього тижня німецька державна енергетична компанія Sefe та норвезька Equinor оголосили про контракт на 50 млрд євро на забезпечення приблизно третини промислового попиту на газ у Німеччині. У результаті частка Норвегії досягне 60%, зазначає Reuters.

Щоправда, така сильна залежність від одного постачальника несе в собі ризики, нехай і не такі, як пов’язані з росією та діями «Газпрому». Спільні політичні погляди Німеччини та Норвегії зменшують ймовірність перебоїв, але не гарантують від виникнення технічних проблем, враховуючи масштабну мережу трубопроводів, що з'єднують Норвегію з континентом, вважає аналітик Eurasia Group Хеннінг Глейштайн. Проте розгалуження мережі додає надійності, констатує він: за потреби газ можна пустити через іншу гілку.

Додатковими джерелами імпорту стали постачання зрідженого газу. Німеччина, зокрема, уклала довгострокові контракти з американськими Conoco Phillips і Venture Global. Крім того, вона скоротила споживання, хоча її промисловість все ще сильно залежить від постачання електроенергії з автозаправних станцій і газу як сировини.

В результаті цього року середньомісячний імпорт газу в Німеччині скоротився більш ніж на 25% порівняно з минулим роком. А в майбутньому в рамках зеленого переходу німці планують ще більше скоротити його споживання. Угода між Sefe та Equinor передбачає заміну газу воднем з 2029 року.

Тим часом ціна на газ у Європі (голландські ф’ючерси TTF) зараз становить близько 34 євро/МВт-год. Це в 10 разів менше, ніж у серпні 2022 року, коли вона перевищила 340 євро (або приблизно 3 тис. 600 євро за 1 тис. куб. м). Тоді Дмитро Медведєв пообіцяв Європі газ по 5 тис. євро за 1 тис. куб. м, але відразу після його заяви ціна пішла вниз.

Цієї осені ЄС заповнив свої газосховища значно раніше терміну. З початком опалювального сезону запаси зменшилися, але ненабагато; зараз у них 87,6% газу.