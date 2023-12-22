У клуб української Прем'єр-ліги надійшла групова повістка від ТЦК

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В ФК «Оболонь» надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб
У клуб української Прем'єр-ліги надійшла групова повістка від ТЦКhttps://racurs.ua/ua/n190621-u-klub-ukrayinskoyi-premier-ligy-nadiyshla-grupova-povistka-vid-tck.htmlРакурс
У футбольний клуб Української прем'єр-ліги «Оболонь» (Київ) надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб.
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Про це повідомила 22 грудня спеціалізована футбольна програма «ТаТоТаке».
Нагадаємо, що чемпіонат України з футболу відновився у серпні 2022 року. Тоді однією з причин відновлення змагань президенти України Володимир Зеленський та Української асоціації футболу Андрій Павелко називали намір відновити «нормальність» та надати громадянам позитивні емоції.
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