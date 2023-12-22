Київ та Варшава узгодили план дій для розблокування кордону

https://racurs.ua/ua/n190622-kyyiv-ta-varshava-uzgodyly-plan-diy-dlya-rozblokuvannya-kordonu.html

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Мінвідновлення разом з новим керівництвом Мінінфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

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Зокрема, сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. Наступний етап — перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників.

Питання змін до поточної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюється, — повідомили в українському уряді.

Нагадаємо, що саме відновлення дозволів на перевезення є ключовою вимогою польських блокувальників кордону.

У польському уряді заявили про «прорив» у питанні блокади кордону з Україною.

Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж заявив, що зараз узгоджують останні деталі остаточної домовленості, яка має розв’язати проблему блокади на кордоні з Україною до Різдва.

Ганчарж відвідав Київ у складі польської делегації. Як повідомляє видання Wirtualna Polska, міністр висловив сподівання, що «до Різдва вдасться вирішити проблему».