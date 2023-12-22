Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Київ та Варшава узгодили план дій для розблокування кордону

Київ та Варшава узгодили план дій для розблокування кордону

22 гру 2023, 20:24
999

Мінвідновлення разом з новим керівництвом Мінінфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.


.

Зокрема, сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. Наступний етап — перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників.

Питання змін до поточної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюється, — повідомили в українському уряді.

Нагадаємо, що саме відновлення дозволів на перевезення є ключовою вимогою польських блокувальників кордону.

У польському уряді заявили про «прорив» у питанні блокади кордону з Україною.

Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж заявив, що зараз узгоджують останні деталі остаточної домовленості, яка має розв’язати проблему блокади на кордоні з Україною до Різдва.

Ганчарж відвідав Київ у складі польської делегації. Як повідомляє видання Wirtualna Polska, міністр висловив сподівання, що «до Різдва вдасться вирішити проблему».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів