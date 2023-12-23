Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n190654-ukrainskie-voennye-dronami-otnesli-rashistam-rojdestvenskie-podarki-video.html

Ракурс

Захисники України з 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго за допомогою дронів доставили російським окупантам «різдвяні подарунки».

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Відповідне відео сьогодні, 23 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як з дронів здійснюється влучне скидання вибухових пристроїв на позиції ворога.