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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Украинские военные дронами отнесли рашистам «рождественские подарки» (ВИДЕО)

23 дек 2023, 21:32
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Захисники України з 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго за допомогою дронів доставили російським окупантам «різдвяні подарунки».


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Відповідне відео сьогодні, 23 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як з дронів здійснюється влучне скидання вибухових пристроїв на позиції ворога.

Источник: Ракурс


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