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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Українські військові дронами віднесли рашистам «різдвяні подарунки» (ВІДЕО)

23 гру 2023, 21:32
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Захисники України з 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго за допомогою дронів доставили російським окупантам «різдвяні подарунки».


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Відповідне відео сьогодні, 23 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як з дронів здійснюється влучне скидання вибухових пристроїв на позиції ворога.

Джерело: Ракурс


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