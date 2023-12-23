Росія може атакувати одну з країн Європи, фото: gzt-sv.ru

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росія може спробувати атакувати Європу взимку 2024/25 року — у період між звільненням з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року та вступом на посаду його потенційного наступника у січні 2025 року.

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Про це повідомляє видання Bild з посиланням на джерело в одній із європейських розвідок.

За інформацією джерело видання, у розвідувальній службі вважають, що росія може завдати удару по Європі саме в той момент, коли США виявляться «без лідера», і зможуть прийти на допомогу європейським державам лише після деякої затримки.

За словами співробітника розвідки, російська влада сподівається, що попередній президент США Дональд Трамп знову займе Білий дім, оскільки за нього «може статися все, що завгодно».

Зазначається, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус раніше в одному з інтерв’ю заявив, що у Німеччини є близько п’яти-восьми років за які слід «надолужити втрачене — як у збройних силах, у промисловості, і у суспільстві».

Крім того, стало відомо, що Німеччина має намір до 2027 року перекинути до Литви 4 тис. солдатів бундесверу: вперше в історії ФРН на постійній основі буде розміщена ціла бригада на східному фланзі НАТО — поряд з кордоном з пф. Пісторіус також закликає відновити обов’язковий військовий призов у Німеччині.

Також раніше голова Управління національної безпеки Польщі Яцек Півночі заявив, що країни східного флангу НАТО повинні протягом трьох років підготуватися до можливої конфронтації з рф.

Джерело: Bild