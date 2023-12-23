Рашистам не вдається покращити ситуацію на ТОТ, фото: «Варта 1»

https://racurs.ua/ua/n190652-na-tot-zrostaie-nevdovolennya-okupantamy-cns.html

Ракурс

Російсько-окупаційна влада впродовж місяців не в змозі покращити соціально-економічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях сходу України.

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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що є безліч факторів, які спричинили зростання невдоволення серед місцевого населення. Основними з них є:

тотальне безробіття, яке зумовлене через прибуття на окуповані території трудових мігрантів з із країн центральної Азії;

постійні перебої системи централізованого опалення;

відсутність нормального медичного забезпечення;

небажання окупаційної влади виплачувати соціальні виплати місцевим мешканцям, особливо людям пенсійного віку.

Відтак, задеклароване російською стороною покращене життя на ТОТ так і залишилося не реалізованим, оскільки окупанти не мали та не мають на меті покращувати соціально-економічний рівень на захоплених територіях, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС також закликають місцеве населення передавати за допомогою відповідного чат-бота коротку та актуальну інформацію про розміщення та пересування противника для його подальшого знищення Силами оборони України.