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Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео
У Херсоні російський обстріл призвів до пожежі на газових мережах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190651-u-hersoni-rosiyskyy-obstril-pryzviv-do-pojeji-na-gazovyh-merejah-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, ввечері здійснили масований обстріл Херсона.
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Ворог поцілив по критичній інфраструктурі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів, — зазначив Прокудін, опублікувавши відео з наслідками обстрілу.
Нагадаємо, очільник Херсонської МВА Роман Мрочка повідомив, що сьогодні ввечері потужні вибухи лунали у кількох районах Херсона. Обійшлося без поранених.
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