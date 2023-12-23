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Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео

В Херсоне российские обстрелы привели к пожару на газовых сетях (ВИДЕО)

23 дек 2023, 19:49
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Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, ввечері здійснили масований обстріл Херсона.


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Ворог поцілив по критичній інфраструктурі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів, — зазначив Прокудін, опублікувавши відео з наслідками обстрілу.

Нагадаємо, очільник Херсонської МВА Роман Мрочка повідомив, що сьогодні ввечері потужні вибухи лунали у кількох районах Херсона. Обійшлося без поранених.

Источник: Ракурс


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