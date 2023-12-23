Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео

https://racurs.ua/n190651-v-hersone-rossiyskie-obstrely-priveli-k-pojaru-na-gazovyh-setyah-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, ввечері здійснили масований обстріл Херсона.

.

Ворог поцілив по критичній інфраструктурі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів, — зазначив Прокудін, опублікувавши відео з наслідками обстрілу.

Нагадаємо, очільник Херсонської МВА Роман Мрочка повідомив, що сьогодні ввечері потужні вибухи лунали у кількох районах Херсона. Обійшлося без поранених.