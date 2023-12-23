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Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео
В Херсоне российские обстрелы привели к пожару на газовых сетях (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190651-v-hersone-rossiyskie-obstrely-priveli-k-pojaru-na-gazovyh-setyah-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, ввечері здійснили масований обстріл Херсона.
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Ворог поцілив по критичній інфраструктурі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів, — зазначив Прокудін, опублікувавши відео з наслідками обстрілу.
Нагадаємо, очільник Херсонської МВА Роман Мрочка повідомив, що сьогодні ввечері потужні вибухи лунали у кількох районах Херсона. Обійшлося без поранених.
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