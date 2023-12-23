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Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео
Российский обстрел Херсона вечером 23 декабря вызвал пожар (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190650-rossiyskiy-obstrel-hersona-vecherom-23-dekabrya-vyzval-pojar-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, близько 18.00 завдали масованого удару по Херсону.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочка.
Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж, -зазначив він опублікувавши відповідне відео.
Крім того, сьогодні пообіді рашисти обстріляли спальні райони Херсона.
Були влучання у багатоповерхівки. Обійшлося без поранених, — зазначив Мрочко.
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