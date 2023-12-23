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Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео

Российский обстрел Херсона вечером 23 декабря вызвал пожар (ВИДЕО)

23 дек 2023, 19:34
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Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, близько 18.00 завдали масованого удару по Херсону.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочка.

Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж, -зазначив він опублікувавши відповідне відео.

Крім того, сьогодні пообіді рашисти обстріляли спальні райони Херсона.

Були влучання у багатоповерхівки. Обійшлося без поранених, — зазначив Мрочко.

Источник: Ракурс


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