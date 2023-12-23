Польские перевозчики будут блокировать границу и на Рождество

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На польско-украинской границе проходит акция протеста перевозчиков, фото: Korrespondent.net
Польские перевозчики будут блокировать границу и на Рождествоhttps://racurs.ua/n190649-polskie-perevozchiki-budut-blokirovat-granicu-i-na-rojdestvo.htmlРакурс
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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