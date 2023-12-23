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Ракурс
На польско-украинской границе проходит акция протеста перевозчиков, фото: Korrespondent.net

Польские перевозчики будут блокировать границу и на Рождество

23 дек 2023, 19:14
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