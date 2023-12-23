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Ракурс
На польсько-українському кордоні триває акція протесту перевізників, фото: Korrespondent.net

Польські перевізники блокуватимуть кордон і на Різдво

23 гру 2023, 19:14
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Польські перевізники, які проводять акцію протесту в районі КПП «Дорогуськ», заявили, що блокуватимуть кордон з Україною і на Різдво, і пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години замість трьох щогодини.


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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє агентство Reuters з посилання на одного з лідерів протесту Едиту Озигала.

Ми посилюємо протест, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години, — наголосила вона, додавши, що перевезення гуманітарної допомоги та військової техніки не блокується.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що польські фермери, які долучилися до акції протесту на пункті пропуску «Шегині-Медики», призупиняють участь у них в результаті переговорів з урядом.

Джерело: Reuters


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