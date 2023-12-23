Польські перевізники блокуватимуть кордон і на Різдво

На польсько-українському кордоні триває акція протесту перевізників, фото: Korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n190649-polski-pereviznyky-blokuvatymut-kordon-i-na-rizdvo.html

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Польські перевізники, які проводять акцію протесту в районі КПП «Дорогуськ», заявили, що блокуватимуть кордон з Україною і на Різдво, і пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години замість трьох щогодини.

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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє агентство Reuters з посилання на одного з лідерів протесту Едиту Озигала.

Ми посилюємо протест, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години, — наголосила вона, додавши, що перевезення гуманітарної допомоги та військової техніки не блокується.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що польські фермери, які долучилися до акції протесту на пункті пропуску «Шегині-Медики», призупиняють участь у них в результаті переговорів з урядом.

Джерело: Reuters