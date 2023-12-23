Польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска «Шегини-Медика

Польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска «Шегини-Медикаhttps://racurs.ua/n190644-polskie-fermery-prekratili-blokadu-punkta-propuska-shegini-medika.htmlРакурс
На пункті пропуску «Шегині-Медики», розташованому на кордоні Польщі та України, сьогодні, 23 грудня, зранку були призупинені протести польських фермерів.
Новий уряд Польщі веде перемовини. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив віце-міністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак.
Чиновник заявив, що три основні вимоги польських фермерів «перейдуть у фазу реалізації якнайшвидше».
Після Нового року ми сядемо за стіл переговорів, щоб разом виробити очікувані рішення, — наголосив Колодзейчак.
Польські фермери з організації «Ошукане село» 23 листопада почали блокувати перехід «Шегині-Медика» 23 листопада. Серед їхніх вимог — дотації на кукурудзу, додаткові кошти на позики ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні наступного року.
Rolniczy protest w #Medyka zawieszony.
Od samego rana razem z ministrem @CzSiekierski rozmawialiśmy z rolnikami prowadzącymi protest.
Protest został zawieszony, trzy główne postulaty wejdą w fazę realizacji jak najszybciej to możliwe.
Po Nowym Roku siadamy do stołu by… pic.twitter.com/AQVWyIvVOy
— Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) December 23, 2023