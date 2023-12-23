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Ракурс
Польское правительство договорилось с фермерами по блокированию границы, фото: Михал Колодзейчак

Польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска «Шегини-Медика

23 дек 2023, 16:36
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На пункті пропуску «Шегині-Медики», розташованому на кордоні Польщі та України, сьогодні, 23 грудня, зранку були призупинені протести польських фермерів.


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Новий уряд Польщі веде перемовини. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив віце-міністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак.

Чиновник заявив, що три основні вимоги польських фермерів «перейдуть у фазу реалізації якнайшвидше».

Після Нового року ми сядемо за стіл переговорів, щоб разом виробити очікувані рішення, — наголосив Колодзейчак.

Польські фермери з організації «Ошукане село» 23 листопада почали блокувати перехід «Шегині-Медика» 23 листопада. Серед їхніх вимог — дотації на кукурудзу, додаткові кошти на позики ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні наступного року.

Источник: Ракурс


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