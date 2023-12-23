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Рустем Умеров, фото: «Украинская правда»

Минобороны рассматривает возможность приглашать в ТЦК через электронные оповещения — Умеров

23 дек 2023, 15:47
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Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.


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Про це в інтерв’ю виданню «Суспільне» заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що — це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку — чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково, — зазначив він.

За словами міністра, подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном.

Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім, — наголосив він.

Міністр додав, що очолюване ним відомство працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Джерело: «Суспільне»


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