Рустем Умєров, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n190643-minoborony-rozglyadaie-mojlyvist-zaproshuvaty-u-tck-cherez-elektronni-spovischennya-umierov.html

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Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

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Про це в інтерв’ю виданню «Суспільне» заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що — це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку — чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково, — зазначив він.

За словами міністра, подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном.

Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім, — наголосив він.

Міністр додав, що очолюване ним відомство працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Джерело: «Суспільне»