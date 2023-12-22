Міноборони зробило роз’яснення про рекрутинг та мобілізацію. Фото:

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Мобілізацію в Україні не скасують під час проведення рекрутингу до лав Збройних сил.

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В українців на тлі розмов про рекрутинг можуть подумати, що відтепер Україну захищатиме «тільки той, хто хоче». Однак це хибне враження, бо рекрутинг — це передусім покращення сервісу, підходів до мобілізації тих людей, які готові служити у війську. Про це речник Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, вдала планує українцям добровільно, не чекаючи мобілізації чи повістки, доєднатися до ЗСУ. Для цього пропонується вибір спеціальностей. Однак хибно вважати, що тепер завдяки рекрутингу можна обирати лише не бойові спеціальності. За допомогою рекрутингу Міноборони зацікавлене набрати якнайбільше людей.

Також Павлюк заявив, що є необхідність захищати Україну, то для цього й завдяки мобілізації «ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна».

Нагадаємо, 19 грудня президент Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції заявив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ подавали запит на мобілізацію 450−500 тис. осіб. Зеленський заявив, що на це потрібні аргументи, оскільки це питання додаткових грошей і забезпечення.