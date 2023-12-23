Демонтаж памятника участникам «январского восстания» в Киеве, фото: КГГА

https://racurs.ua/n190642-pamyatnik-uchastnikam-antiukrainskogo-yanvarskogo-vosstaniya-demontirovali-v-kieve-foto.html

Ракурс

У Мар’їнському парку Києва демонтували ще один символ більшовицької тиранії — пам’ятник учасникам «січневого збройного повстання 1918 року».

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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляється на офіційному порталі Києва з посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко.

Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки, — наголосила вона. — Нам десятиліттями навʼязували в герої — радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу.

Зазначається, що демонтований пам’ятник важив близько 2,5 тонн.

Так зване «січневе повстання» — це збройний виступ у Києві у січні 1918 року, який організував київський комітет Російської більшовицької партії проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки під час наступу військ радянської Росії на Київ. Заколот тривав сім днів та прискорив окупацію Києва російськими більшовиками.