Вечного полета – в Киеве демонтировали памятник Чкалову

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Ракурс

У Києві 8 лютого демонтували пам’ятник Чкалову, що був у сквері на розі вулиць Гончара і Михайла Коцюбинського.

У Міністерстві культури та інформаційної політики його визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Пам’ятники відвезуть на територію Музею авіації.

Пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну демонтують 9 лютого, повідомив радник мера Києва Дмитро Білоцерковець агентству «Інтерфакс-Україна».

Демонтаж пам’ятника Чкалову буде здійснено сьогодні, з 16.00, демонтаж пам’ятника Ватутіну готуємо завтра. Пам’ятники відвезуть на територію Музею авіації, — розповів Білоцерковець.

Пам’ятник Чкалову у Києві спорудили 1981 року, він знаходиться на вулиці Олеся Гончара у центрі міста. Пам’ятник Ватутіну встановили 1948 року біля входу до Маріїнського парку, неподалік будівлі Верховної Ради.

Чкалов народився 1904 року в Нижегородській губернії. Він здійснив безпрецедентний безпосадковий переліт із Москви до Ванкувера через Північний полюс і загинув у 1938 році під час льотних випробувань. Чкалов був радянським льотчиком-випробувачем, командиром бригади та героєм Радянського Союзу. Все життя пропрацював на території росії. До України ніякого стосунку не мав.

Ватутін народився 1901 року у Воронезькій губернії. Під час Другої світової він командував військами Воронезького, Південно-Західного та 1-го Українського фронтів. Загинув у квітні 1944 року.