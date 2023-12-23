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Ракурс
ВСУ и армия россии страдают от нашествия мышей на фронте, утверждает британская разведка. Фото:

ВСУ и оккупанты страдают от нашествия мышей на фронте — британская разведка

23 дек 2023, 14:50
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Українські та російські війська страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.


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М’яка цьогорічна осінь, а також достатня кількість їжі з полів, що залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів. Навала мишей спостерігається упродовж останніх тижнів. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що внаслідок похолодання миші, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах та на оборонних позиціях. Гризуни створюють додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій. Крім того, вони є небезпечними для військової техніки, бо перегризають кабелі. Подібне спостерігалося в цих районах під час боїв в Другу світову війну.

Британська розвідка зазначила, що в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов’язують з проблемою гризунів.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що на початку грудня новосформована 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ рф, з високою ймовірністю, зазнала «надзвичайно великих» втрат та не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту на Херсонщині.

Источник: Ракурс


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