Нова російська дивізія знекровлена боями за плацдарм біля Кринок на лівобережжі Херсонщини

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Нова російська дивізія зазнала величезних втрат біля Кринок на лівобережжі Херсонщини.

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Як зазначається у свіжому огляді міноборони Британії, на початку грудня новосформована 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ рф, з високою ймовірністю, зазнала «надзвичайно великих» втрат та не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту на Херсонщині.

За словами аналітиків, дивізію погано підтримували авіація та артилерія, тоді як багато військовослужбовців, найімовірніше, були недосвідченими.

Після інциденту російські «воєнкори» закликали командувача оперативно-тактичного угруповання «Днєпр», генерал-полковника Михайла Теплинського подати у відставку. Це удар по репутації Теплинського як «одного з найздібніших» російських польових командирів, який також є командувачем ВДВ, на війні проти України", — йдеться в огляді британського відомства.

У той час, як Міноборони Британії опублікувало цей огляд, путін на прямій лінії заявив, що в Кринках ЗСУ втратили десятки людей з елітних штурмових загонів, а в ЗС рф «тільки кілька поранених».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/6TGhtAXXbS#StandWithUkraine �� pic.twitter.com/CSDr1a3rry — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) December 14, 2023

Він оголосив, що «скоро бійців ЗСУ в Кринках не буде — і це буде останньою хвилею українського контрнаступу».

Згідно з останніми офіційними повідомленнями, в цьому районі Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу. Артилеристи надають серйозну підтримку воїнам, які тримають позиції на лівобережжі. Також результативним є застосування аеророзвідки та ударних БПЛА, хоча останніми днями складна погода внесла корективи в бойову роботу. На лівобережжі Херсонщини українські захисники не здали ворогу жодної позиції.