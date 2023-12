Новая российская дивизия обескровлена боями за плацдарм возле Крынок на левобережье Херсона

Нова російська дивізія зазнала величезних втрат біля Кринок на лівобережжі Херсонщини.

.

Як зазначається у свіжому огляді міноборони Британії, на початку грудня новосформована 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ рф, з високою ймовірністю, зазнала «надзвичайно великих» втрат та не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту на Херсонщині.

За словами аналітиків, дивізію погано підтримували авіація та артилерія, тоді як багато військовослужбовців, найімовірніше, були недосвідченими.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/6TGhtAXXbS#StandWithUkraine �� pic.twitter.com/CSDr1a3rry