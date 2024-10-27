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Харьков и Херсон оказались под атакой российских КАБов
Харьков и Херсон оказались под атакой российских КАБовhttps://racurs.ua/n200656-harkov-i-herson-okazalis-pod-atakoy-rossiyskih-kabov.htmlРакурс
У Харкові увечері 27 жовтня було чутно вибухи. Місто опинилося під атакою ворожих КАБів, повідомив міський голова Ігор Терехов.
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Попередньо було чотири удари по місту у трьох районах — Шевченківському, Київському та Салтівському.
Щодо постраждалих та руйнувань — інформація уточнюється.
У Салтівському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка.
Також є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі. Інформації про постраждалих з цього місця прильоту не надходило.
Повітряну тривогу о 21.00 оголосили й у Херсонській області. «Суспільне» писало про вибухи у місті.
27 жовтня унаслідок обстрілів в Херсоні загинуло троє людей. Як повідомили в ОВА, двоє людей загинули через атаки дронів. Під час ще однієї атаки загарбники поцілили поблизу поштового відділення.
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