Армия рф каждый день форсирует Днепр возле Херсона, чтобы сформировать новый плацдарм

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Росіяни щодня намагаються форсувати Дніпро біля Херсона та сформувати на правому березі новий плацдарм.

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Про це 21 грудня повідомили у Силах оборони.

Свої спроби вони проводять, прикриваючись авіаударами, артилерійськими обстрілами, погодними умовами, а також використовують аерозольне маскування.

В ефірі телемарафону «Єдині новини» речник Владислав Волошин сказав, що 20 грудня, окупанти збільшили обстріли з артилерії та РСЗВ по правобережжю Херсонщини. Під час артобстрілу диверсійно-розвідувальна група росіян з декількох людей намагалася переправитися через Дніпро в районі Антонівського мосту.

Сили оборони спрацювали на випередження, і противник не доплив навіть до середини Дніпра.

Крім авіаударів та артилерійських обстрілів, окупанти, щоб потрапити на правий берег Дніпра, використовують погодні умови та аерозольне маскування.

Найактивніше ворог діє в районі Козацького. Також кілька днів поспіль росіяни намагаються висадитися на острів Великий Потьомкін. Окупанти здійснювали спроби проникнути на острів Забич.

Військовий вважає, що це радше розвідувальні операції, ніж наступальні, щоб уже в майбутньому спробувати закріпитися.

20 грудня, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 40 населених пунктів правобережної Херсонщини, зокрема й саме місто Херсон. Загинули дві людини, ще 11 — зазнали поранень.

Війська рф били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 34 багатоповерхівки та 29 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.

Уночі російсько-окупаційні війська завдали удару по онкологічному центру. Пацієнти та медичний персонал не постраждали, однак будівля закладу зазнала значних руйнувань.