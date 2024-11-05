В Херсоне задержали оккупационного вицемера, наводчицу и паспортистку рашистов

https://racurs.ua/n200923-v-hersone-zaderjali-okkupacionnogo-vicemera-navodchicu-i-pasportistku-rashistov.html

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Служба безпеки України затримала ще трьох поплічників рф, які співпрацювали з окупантами на Херсонщині.

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Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Однією з них виявилася мешканка обласного центру, агентка воєнної розвідки рф Юлія Гринь, яка коригувала ворожий вогонь по Силах оборони. Для цього фігурантка об’їжджала територію громади на скутері та намагалася виявити локації українських військ, що залучені до бойових дій на фронті.

Пріоритетними цілями ворога були замасковані штаби, вогневі позиції та опорні пункти підрозділів ЗСУ. Отримані відомості агентка месенджером направляла російському гру у вигляді скріншотів із позначками військових об'єктів на гугл-картах. У ході спецоперації Служба безпеки затримала зрадницю у її власному помешканні та провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Ще один затриманий — 60-річний експравоохоронець з Херсона Дмитро Тригуб, який після захоплення громади вступив до місцевої окупаційної адміністрації рф. Там колишній гауляйтер міста Олександр Кобець призначив колаборанта своїм «заступником з правових питань». Серед основних його завдань була підготовка псевдореферендуму рашистів щодо приєднання регіону до складу країни-агресора.

Третя фігурантка, яку СБУ затримала спільно із Національною поліцією, також мешканка обласного центру, що під час його окупації входила до так званого «головного управління МВС рф по Херсонській області». У лавах псевдоустанови Наталія Ісайкова займалася «паспортизацією» місцевих жителів через примусове оформлення російського громадянства.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 5, 7 ст. 111−1 (колабораційна діяльність).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.