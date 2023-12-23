Пограничники рассказали о ситуации на границе с Польшей. Фото:

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Блокування кордону з Україною продовжує здійснювати польська сторона.

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Станом на ранок, 23 грудня, на польсько-українському кордоні продовжують блокуватись чотири напрямки. В черзі перебувають понад 4 тис. вантажівок. Серед заблокованих напрямків: «Рава — Руська — Гребенне», «Краківець — Корчова», «Шегині — Медика», «Ягодин — Дорогуськ». Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, зокрема, на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» раніше рухалися 1 тис. 200−1 тис. 500 фур, але сьогодні кількість фур варіюється від 120 до 150, що практично в 10 разів менше.

Демченко зазначив, що поляки пропускають легкові автомобілі та автобуси.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати прикордонні переходи з Україною. Польські водії вимагають запровадити комерційні дозволи для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових. Протестувальники заявили, що припинять блокаду, якщо ЄС поновить Україні дозволи на перевезення.

А 22 грудня Мінвідновлення разом з новим керівництвом Мінінфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.