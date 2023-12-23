Польські фермери припинили блокаду пункту пропуску «Шегині-Медика»

Польський уряд домовився з фермерами щодо блокування кордону, фото: Міхал Колодзейчак

https://racurs.ua/ua/n190644-polskyy-uryad-domovyvsya-pro-pryzupynennya-blokuvannya-punktu-propusky.html

Ракурс

На пункті пропуску «Шегині-Медики», розташованому на кордоні Польщі та України, сьогодні, 23 грудня, зранку були призупинені протести польських фермерів.

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Новий уряд Польщі веде перемовини. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив віце-міністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак.

Чиновник заявив, що три основні вимоги польських фермерів «перейдуть у фазу реалізації якнайшвидше».

Після Нового року ми сядемо за стіл переговорів, щоб разом виробити очікувані рішення, — наголосив Колодзейчак.

Польські фермери з організації «Ошукане село» 23 листопада почали блокувати перехід «Шегині-Медика» 23 листопада. Серед їхніх вимог — дотації на кукурудзу, додаткові кошти на позики ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні наступного року.