Рашисти планували до кінця року інтегрувати ТОТ до рф — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n190646-rashysty-planuvaly-do-kincya-roku-integruvaty-tot-do-rf-cns.htmlРакурс
Російські загарбники планували до кінця року максимально інтегрувати до рф тимчасово окуповані території України.
Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За наявною інформацією, противник ставив собі за мету до кінця року максимально інтегрувати ТОТ півдня та сходу України у єдину систему політичного та правового поля рф, — зазначають у ЦНС.
За інформацією ЦНС, окупанти мають на меті завершити формування територіальних та федеральних органів так званої виконавчої влади. Тож, російсько-окупаційні адміністрації продовжуватимуть виконувати вказівки з кремля, зокрема щодо надання громадянства рф.
Проте наразі спостерігаються значні проблеми окупантів з набором кваліфікованого кадрового складу, через відсутність необхідної кількості колаборантів, — зазначають у ЦНС і попереджають колаборантів, що за співпрацю з окупантами вони зрештою будуть засуджені або ліквідовані.