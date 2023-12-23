Рашисты пытаются ускорить интеграцию временно оккупированных территорий.

https://racurs.ua/n190646-rashisty-planirovali-do-konca-goda-integrirovat-vot-v-rf-cns.html

Ракурс

Російські загарбники планували до кінця року максимально інтегрувати до рф тимчасово окуповані території України.

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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За наявною інформацією, противник ставив собі за мету до кінця року максимально інтегрувати ТОТ півдня та сходу України у єдину систему політичного та правового поля рф, — зазначають у ЦНС.

За інформацією ЦНС, окупанти мають на меті завершити формування територіальних та федеральних органів так званої виконавчої влади. Тож, російсько-окупаційні адміністрації продовжуватимуть виконувати вказівки з кремля, зокрема щодо надання громадянства рф.