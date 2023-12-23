Пограничники задержали мигрантов, пытавшихся прорваться в ЕС, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n190645-migranty-iz-iraka-pytalis-prorvatsya-v-es-cherez-granicu-na-lvovschine-foto.html

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На Львівщині прикордонники затримали вісьмох громадян Іраку, які намагалися незаконно прорватися через кордон до країн Євросоюзу.

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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Іноземці прибули в Україну законним шляхом, проте потрапити до ЄС вирішили поза пунктами пропуску, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники виявили порушників неподалік кордону під час огляду мікроавтобуса, яким керував українець.