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Прикордонники затримали мігрантів, які намагалися прорватися до ЄС, фото: ДПСУ

Мігранти з Іраку намагалися прорватися до ЄС через кордон на Львівщині (ФОТО)

23 гру 2023, 16:56
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На Львівщині прикордонники затримали вісьмох громадян Іраку, які намагалися незаконно прорватися через кордон до країн Євросоюзу.


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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Іноземці прибули в Україну законним шляхом, проте потрапити до ЄС вирішили поза пунктами пропуску, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники виявили порушників неподалік кордону під час огляду мікроавтобуса, яким керував українець.

Пасажири, серед яких 4 дітей, не мали при собі документів. Подальшу долю затриманих вирішуватиме суд, — зазначають у ДПСУ.

Прикордонники затримали мігрантів, які намагалися прорватися до ЄС, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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