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Прикордонники затримали мігрантів, які намагалися прорватися до ЄС, фото: ДПСУ
Мігранти з Іраку намагалися прорватися до ЄС через кордон на Львівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190645-migranty-z-iraku-namagalysya-prorvatysya-do-ies-cherez-kordon-na-lvivschyni-foto.htmlРакурс
На Львівщині прикордонники затримали вісьмох громадян Іраку, які намагалися незаконно прорватися через кордон до країн Євросоюзу.
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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Іноземці прибули в Україну законним шляхом, проте потрапити до ЄС вирішили поза пунктами пропуску, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що прикордонники виявили порушників неподалік кордону під час огляду мікроавтобуса, яким керував українець.
Пасажири, серед яких 4 дітей, не мали при собі документів. Подальшу долю затриманих вирішуватиме суд, — зазначають у ДПСУ.
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