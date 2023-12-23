Прикордонники затримали мігрантів, які намагалися прорватися до ЄС, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n190645-migranty-z-iraku-namagalysya-prorvatysya-do-ies-cherez-kordon-na-lvivschyni-foto.html

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На Львівщині прикордонники затримали вісьмох громадян Іраку, які намагалися незаконно прорватися через кордон до країн Євросоюзу.

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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Іноземці прибули в Україну законним шляхом, проте потрапити до ЄС вирішили поза пунктами пропуску, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники виявили порушників неподалік кордону під час огляду мікроавтобуса, яким керував українець.