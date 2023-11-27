Оккупанты свозят набранных с улиц «чиновников» с ВОТ на обучение в россии

Россияне свозят «чиновников» с ВОТ на обучение в рф, фото: Termin.in.ua

https://racurs.ua/n189777-okkupanty-svozyat-nabrannyh-s-ulic-chinovnikov-s-vot-na-obuchenie-v-rossii.html

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Російські загарбники звозять представників окупаційної адміністрації міста Антрацит (Луганська область) на навчання до російського Ставрополя.

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Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Більшість цих «чиновників» не мають вищої освіти, й набрані з вулиць, адже в регіоні є дефіцит кадрів, — наголошують у ЦНС. — Відтак в окупаційних адміністраціях на ротаційній основі працюють гастролери з рф, але в планах москви змінити ситуацію й найти достатню кількість колаборантів.

Зазначається, що у рф зрадників навчатимуть працювати в «одній вертикалі» кремля, тобто «розподіляти потоки» й співпрацювати зі «смотрящими» з москви. Також працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами.