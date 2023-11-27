Суд отправил под стражу заместителя главы Полесского лесного офиса ГСХП «Леса Украины», фото: ДБР

https://racurs.ua/n189776-lesovschiku-millioneru-iz-rovenschiny-sud-izbral-meru-presecheniya.html

Ракурс

Суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України», котрого ДБР викрило на володінні незаконними статками на мільйони доларів.

.

За рішенням суду він може внести заставу в 192 млн грн. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України».

За інформацією слідства, працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів. Були проведені обшуки, зокрема у помешканні та робочому місці депутата і членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

Також правоохоронці знайшли:

три елітні автомобілі «AUDI Q8», «MERCEDES-BENZ GLE 350E», «BMW X5»;

коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe;

золоті монети;

злитки золота;

два пістолети;

автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

На сьогодні, також заблоковані рахунки, де він зберігав понад 400 тисяч євро, — зазначають у ДБР. — Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних «обранцю».

Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368−5 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також до НАЗК скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім’ї.