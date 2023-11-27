Лісівнику-мільйонеру з Рівненщини суд обрав запобіжний захід

Лісівнику-мільйонеру з Рівненщини суд обрав запобіжний західhttps://racurs.ua/ua/n189776-lisivnyku-milyoneru-z-rivnenschyny-sud-obrav-zapobijnyy-zahid.htmlРакурс
Суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України», котрого ДБР викрило на володінні незаконними статками на мільйони доларів.
За рішенням суду він може внести заставу в 192 млн грн. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба ДБР.
Зазначається, що фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України».
За інформацією слідства, працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів. Були проведені обшуки, зокрема у помешканні та робочому місці депутата і членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.
Також правоохоронці знайшли:
- три елітні автомобілі «AUDI Q8», «MERCEDES-BENZ GLE 350E», «BMW X5»;
- коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe;
- золоті монети;
- злитки золота;
- два пістолети;
- автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.
На сьогодні, також заблоковані рахунки, де він зберігав понад 400 тисяч євро, — зазначають у ДБР. — Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних «обранцю».
Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368−5 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Також до НАЗК скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім’ї.