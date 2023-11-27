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Ракурс
Удар по російських позиціях, скріншот відео

«Сталевий снігопад» накрив спостережний пункт і бліндаж рашистів (ВІДЕО)

27 лис 2023, 18:00
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Прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» виявили і вразили вибуховими «сніжинками» спостережний пункт і бліндаж росіян на Куп’янському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 27 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

На відео показано, як на виявлені позиції окупантів здійснюється з повітря вибухових пристроїв.

«Сталевий снігопад» накрив окупантів, — зазначають у ДПСУ. — Що ж, а зима ще й не почалася!

Джерело: Ракурс


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