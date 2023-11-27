Удар по российским позициям, скриншот видео

https://racurs.ua/n189775-stalnoy-snegopad-nakryl-nabludatelnyy-punkt-i-blindaj-rashistov-video.html

Ракурс

Прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» виявили і вразили вибуховими «сніжинками» спостережний пункт і бліндаж росіян на Куп’янському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 27 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

На відео показано, як на виявлені позиції окупантів здійснюється з повітря вибухових пристроїв.