Оккупанты разыскивают учителей, которые продолжают дистанционно обучать детей в украинских школах

Рашисты пытаются разыскать учителей, продолжающих преподавать в украинских школах, фото: «Триникси»

https://racurs.ua/n189774-okkupanty-razyskivaut-uchiteley-kotorye-prodoljaut-distancionno-obuchat-detey-v-ukrainskih-shkolah.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях діти продовжують навчатись дистанційно в українських школах. Російські загарбники намагаються з цим боротися й шукають вчителів, які продовжують навчання.

.

Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Водночас росіяни мають дефіцит «педагогів» у своїх школах, й залучають першокурсників фейкових педуніверситетів до викладання, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що російські школи на окупованих територіях виконують роль суто пропагандистських осередків, які промивають дітям мізки з метою зміни самоідентифікації цілого покоління. Тож, українців закликають повідомляти про колаборантів у спеціально створеному чат-боті у Telegram.