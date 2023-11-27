Окупанти розшукують вчителів, які продовжують дистанційно навчати дітей в українських школах

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Рашисти намагаються розшукати вчителів, які продовжують викладати в українських школах, фото: «Триникси»
Окупанти розшукують вчителів, які продовжують дистанційно навчати дітей в українських школахhttps://racurs.ua/ua/n189774-okupanty-rozshukuut-vchyteliv-yaki-prodovjuut-dystanciyno-navchaty-ditey-v-ukrayinskyh-shkolah.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях діти продовжують навчатись дистанційно в українських школах. Російські загарбники намагаються з цим боротися й шукають вчителів, які продовжують навчання.
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Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Водночас росіяни мають дефіцит «педагогів» у своїх школах, й залучають першокурсників фейкових педуніверситетів до викладання, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що російські школи на окупованих територіях виконують роль суто пропагандистських осередків, які промивають дітям мізки з метою зміни самоідентифікації цілого покоління. Тож, українців закликають повідомляти про колаборантів у спеціально створеному чат-боті у Telegram.
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