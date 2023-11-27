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Ракурс
Росіяни готують чергову депортацію українських дітей, фото:

Рашисти готують нові списки українських дітей для депортації — ЦНС

27 лис 2023, 15:58
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Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях України отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства, з метою їх подальшої депортації.


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Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цей процес контролює посіпака російського диктатора володимира путіна марія львова-бєлова — обоє наразі перебувають в міжнародному розшуку саме за реалізацію політики геноциду українців.

Окупанти не повертають дітей Україні, навіть попри наявність їх родичів на вільній території й спрощують процес усиновлення цих дітей на території рф. Метою цього є асиміляція українських дітей, тобто знищення цілого покоління нації, — наголошують у ЦНС.

ЦНС закликає закликає повідомляти про зрадників, які дотичні до вивезення українських дітей, у спеціальний чат-бот у Telegram.

Джерело: Ракурс


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