Військові та поліція врятували чоловіка, який шість днів пробув під завалами, фото: поліція Донеччини

https://racurs.ua/ua/n189773-na-peredoviy-bilya-avdiyivky-vryatuvaly-cholovika-yakyy-shist-dniv-probuv-pid-zavalamy-video.html

Ракурс

На передовій біля Авдіївки військові та поліція врятували 44-річного чоловіка, який шість днів пробув під завалами.

.

Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Зазначається, що постраждалий — мешканець села Новакалинове, під завалами він опинився внаслідок прямого влучання в будинок.

Повідомлення про те, що під руїнами у будинку можуть бути люди, надійшло до поліції від голови Очеретинської військової адміністрації.

У зв’язку з активними бойовими діями на цьому напрямку керівництво поліції Донеччини звернулося з проханням у проведенні пошуково-рятувальних робіт до командування 31-ї окремої механізованої бригади. На місце обстрілу відразу були направлені бійці 52-го окремого стрілецького батальйону, які перебувають в підпорядкування 31-ї ОМБ, — зазначають у поліції.

Прибувши до зруйнованої оселі, військові підтвердили, що під уламками дійсно перебуває жива людина й не гаючи часу почали визволяти постраждалого з пастки. Рятувальна операція ускладнювалась обстрілами з боку окупантів.

Ризикуючи життям, військовослужбовці підняли з-під завалів 44-річного господаря будинку, який понад 6 днів боровся за життя. Врятований повідомив, що разом з ним у момент обстрілу був його 39-річний брат, який, напевно, загинув, так як не подавав ознак життя. Аби продовжити пошуково-рятувальні роботи щодо іншого чоловіка, потрібна спеціальна техніка, — вказано в повідомленні.

Військові вивезли постраждалого та передали поліцейському екіпажу «Білий Янгол», який доставив чоловіка до лікарні.

Наразі потерпілий отримує необхідне лікування. Чоловік зі сльозами на очах згадує той жах, який йому довелося пережити.

Я дуже вдячний хлопцям, які мене врятували, — наголосив він.

Начальник поліції Донеччини Руслан Осипенко особисто подякував військовослужбовцям і відзначив їх подяками. Усі бійці-рятівники — з Івано-Франківщини, вже понад рік вони несуть службу в Донецькій області.