Українська модернізована БМП-1 з бойовим модулем від «Промінтекс», листопад 2023 року, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n189772-zahysnyky-ukrayiny-otrymaly-novu-modernizaciu-bmp-1-video.html

Ракурс

Раніше небачена модернізація БМП-1 з новим дистанційно керованим бойовим модулем була помічена на озброєнні українських військових.

.

Про це повідомляє видання «Мілітарний» з посиланням на відео, оприлюднене Telegram-каналом NMFTE.

За повідомленням відомого дослідника бронетанкової техніки Андрія Тарасенка, новий бойовий модуль розроблений українською компанією та почав постачатись вже після початку вторгнення, — зазначає видання.

Зазначається, що цей дистанційно керований модуль обладнаний:

стабілізованою 30-мм автоматичною гарматою 2А72;

кулеметом ПКТ калібру 7,62-мм;

автоматичним гранатометом КБА-117;

також він має бути оснащений протитанковим ракетним комплексом «Бар'єр» з двома ракетами, однак на відео їх немає. Пускові для ракет можуть бути відсутні для спрощення конструкції.

Усі складові частини озброєння та боєкомплект розміщені всередині бойового модуля над корпусом бойової машини, робоче місце оператора може розташовуватись у будь-якому місці машини, — зазначає видання.

Зазначається, що озброєння модуля стабілізоване системою врівноважування та спеціальною фермою з використанням комплекту противаг у вигляді гойдалок. Заявлено, що завдяки прийнятим заходам стабілізація та кучність вогню були покращені на 25%.

Конструктивно башта схожа на більш ранню розробку — модуль «Воля» розробки Nova Technology, котрий був представлений в січні 2021 року. Не виключено, що вони можуть бути пов’язані, враховуючи, що тривалість розробки такої конструкції займає роки, — зазначає видання.

Джерело: «Мілітарний»