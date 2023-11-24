Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне активно завозят своих учителей на оккупированные территории, фото: «Российская газета»

Рашисты завезли на ВОТ учителей из Тюмени для усиления русификации

24 ноя 2023, 17:02
999

Російські загарбники продовжують завозити на тимчасово окуповані території України вчителів з рф для промивання мізків українським дітям.


.

Про це сьогодні, 24 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Нову партію гастролерів з Тюмені окупанти завезли до шкіл Сорокине (Луганська область). Йдеться саме про вчителів російської мови та літератури, які прибули в регіон задля русифікації, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що на окупованих територіях у рашистів спостерігається дефіцит «педагогів» саме з мови та історії, адже саме ці предмети є найважливішими в політиці зміни самоідентифікації українських дітей.

Тому ворог змушений ввозити відповідних спеціалістів з рф у школи, які виконують роль пропагандистських осередків, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про гастролерів у спеціально створеному чат-боті.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров