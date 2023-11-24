Рашисты завезли на ВОТ учителей из Тюмени для усиления русификации

Россияне активно завозят своих учителей на оккупированные территории, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/n189675-rashisty-zavezli-na-vot-uchiteley-iz-tumeni-dlya-usileniya-rusifikacii.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують завозити на тимчасово окуповані території України вчителів з рф для промивання мізків українським дітям.

.

Про це сьогодні, 24 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Нову партію гастролерів з Тюмені окупанти завезли до шкіл Сорокине (Луганська область). Йдеться саме про вчителів російської мови та літератури, які прибули в регіон задля русифікації, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що на окупованих територіях у рашистів спостерігається дефіцит «педагогів» саме з мови та історії, адже саме ці предмети є найважливішими в політиці зміни самоідентифікації українських дітей.