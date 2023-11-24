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Ракурс
Уничтожение памятника жертвам Голодомора в Новой Каховке, фото: Вадим Поздняков

В Новой Каховке оккупанты снесли памятник жертвам Голодомора (ФОТО)

24 ноя 2023, 16:46
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Російські загарбники знесли пам’ятник жертвам Голодомору у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.


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Про це на своїй сторінці повідомив співзасновник ГО «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков.

На Херсонщині виродки зносять пам’ятники жертвам Голодомору. А в нас досі є «пєтушня», яка жаліється за пам’ятниками Пушкіну, Щорсу та совіцьким солдатам, — наголосив Поздняков опублікувавши фото дій окупантів.

Створені рашистами на окупованих територіях ЗМІ цей акт вандалізму пояснюють нібито боротьбою з «символом дезінформації». За словами російських пропагандистів, Голодомору в Україні нібито не було й Україна буцімто використовує масовий голод 30-х років минулого століття «у політичних цілях».

Источник: Ракурс


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