Один из крупнейших штатов США признал Голодомор геноцидом украинского народа

https://racurs.ua/n189495-odin-iz-krupneyshih-shtatov-ssha-priznal-golodomor-genocidom-ukrainskogo-naroda.html

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Штат Нью-Йорк визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

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Він став 34-м штатом США, який ухвалив таке рішення.

З населенням 19,54 млн людей (оцінка 2018 року) Нью-Йорк є четвертим штатом США за чисельністю населення.

Декларацію з нагоди 90-х роковин Голодомору підписали 45 держав ООН. За словами постпреду України при ООН Кислиці, нині росія використовує голод як метод ведення війни, блокуючи український експорт продовольства, обстрілюючи українські порти та зерносховища, перетворюючи родючу українську землю на поле бою.

Він також підкреслив, що українська дипломатія продовжує працювати над міжнародним визнанням Голодомору геноцидом.

Сталін та його поплічники так і не були притягнуті до відповідальності за геноцид, але «ми не повинні допустити, щоб безкарність знову взяла гору, — додав Кислиця.

Губернатор Пенсильванії, Сенат та Палата представників цього штату оголосили листопад місяцем вшанування Голодомору — геноциду українського народу.

Минулої п’ятниці американський штат Айова став 33-м штатом, який визнав Голодомор 1932−33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.