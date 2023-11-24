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Во время боев на Бахмутском направлении, скриншот видео
Один день из жизни пехотинца под Бахмутом показала 3-я штурмовая бригада ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189673-odin-den-iz-jizni-pehotinca-pod-bahmutom-pokazala-3-ya-shturmovaya-brigada-vsu-video.htmlРакурс
Третя штурмова бригада ЗСУ опублікувало відео, котре показує день із життя піхотинця 2-ї роти 2-го механізованого батальйону під Бахмутом.
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Бої на відео відбуваються неподалік села Андріївки, повідомляє видання «Новинарня».
На відео показано, як збивають ворожі дрони зі скидами, відстрілюють противника з окопів та евакуюють своїх бойових товаришів під час обстрілів у посадці.
Джерело: «Новинарня»
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