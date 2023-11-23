Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время боев за Авдеевку, скриншот видео
ВСУ показали, как отбивают позиции вблизи Авдеевки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189630-vsu-pokazali-kak-otbivaut-pozicii-vblizi-avdeevki-video.htmlРакурс
Авдіївка зараз — місце запеклих боїв з російськими загарбниками.
.
Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 23 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує, як українські військові відбивають позиції поблизу міста.
На відео показано, як захисники України в окопах ведуть бій з російськими загарбниками, розмови військових про ситуацію на ділянці зіткнення, а також момент надання допомоги пораненому.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...