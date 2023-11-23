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Ракурс
Во время боев за Авдеевку, скриншот видео

ВСУ показали, как отбивают позиции вблизи Авдеевки (ВИДЕО)

23 ноя 2023, 15:23
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Авдіївка зараз — місце запеклих боїв з російськими загарбниками.


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Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 23 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує, як українські військові відбивають позиції поблизу міста.

На відео показано, як захисники України в окопах ведуть бій з російськими загарбниками, розмови військових про ситуацію на ділянці зіткнення, а також момент надання допомоги пораненому.

Источник: Ракурс


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