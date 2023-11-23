Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час боїв за Авдіївку, скріншот відео

ЗСУ показали, як відбивають позиції поблизу Авдіївки (ВІДЕО)

23 лис 2023, 15:23
999

Авдіївка зараз — місце запеклих боїв з російськими загарбниками.


.

Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 23 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує, як українські військові відбивають позиції поблизу міста.

На відео показано, як захисники України в окопах ведуть бій з російськими загарбниками, розмови військових про ситуацію на ділянці зіткнення, а також момент надання допомоги пораненому.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів