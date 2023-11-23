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Під час боїв за Авдіївку, скріншот відео
ЗСУ показали, як відбивають позиції поблизу Авдіївки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189630-zsu-pokazaly-yak-vidbyvaut-pozyciyi-poblyzu-avdiyivky-video.htmlРакурс
Авдіївка зараз — місце запеклих боїв з російськими загарбниками.
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Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 23 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує, як українські військові відбивають позиції поблизу міста.
На відео показано, як захисники України в окопах ведуть бій з російськими загарбниками, розмови військових про ситуацію на ділянці зіткнення, а також момент надання допомоги пораненому.
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