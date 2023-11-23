Коксохім у Авдіївці – місце запеклих боїв, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189629-boyi-za-avdiyivku-zsu-pokazaly-yak-vyglyadaut-ruyiny-koksohimichnogo-zavodu-video.html

Ракурс

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ сьогодні, 23 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує, як виглядають руїни Авдіївського коксохімічного заводу, за який тривають запеклі бої.

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7 листопада мобільна група СтратКому ЗСУ працювала на території Авдіївського коксохімічного заводу, — зазначають у СтратКомі. — В цьому районі тривають безперервні бої. Ворог, не дивлячись на численні втрати, постійно атакує позиції захисників України. Підприємство, як і сама Авдіївка, щодня знищується російською артилерією та авіацією.

Зазначається, що з групою СтратКому ЗСУ працював головний сержант 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Віктор Жарук. На відео можна побачити, що він помітив у зруйнованій будівлі адміністрації АКХЗ прапор ФК «Шахтар» й вирішив його врятувати.