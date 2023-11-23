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Ракурс
Коксохім у Авдіївці – місце запеклих боїв, скріншот відео

Бої за Авдіївку — ЗСУ показали, як виглядають руїни коксохімічного заводу (ВІДЕО)

23 лис 2023, 15:01
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Управління стратегічних комунікацій ЗСУ сьогодні, 23 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує, як виглядають руїни Авдіївського коксохімічного заводу, за який тривають запеклі бої.


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7 листопада мобільна група СтратКому ЗСУ працювала на території Авдіївського коксохімічного заводу, — зазначають у СтратКомі. — В цьому районі тривають безперервні бої. Ворог, не дивлячись на численні втрати, постійно атакує позиції захисників України. Підприємство, як і сама Авдіївка, щодня знищується російською артилерією та авіацією.

Зазначається, що з групою СтратКому ЗСУ працював головний сержант 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Віктор Жарук. На відео можна побачити, що він помітив у зруйнованій будівлі адміністрації АКХЗ прапор ФК «Шахтар» й вирішив його врятувати.

Ризикуючи життям, військовослужбовець ЗСУ здійснив справжню спецоперацію задля порятунку прапору легендарного українського футбольного клубу, — зазначають у СтатКомі. — До речі, саме того дня, 7 листопада, «Шахтар» виборов перемогу у «Барселони» в матчі групового раунду «Ліги Чемпіонів».

Джерело: Ракурс


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